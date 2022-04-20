Güroymak'ta öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verildi - Haberler

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Güroymak'ta öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verildi

AA - Filit Gülelçin - Güncel
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Güroymak'ta öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verildi

Güroymak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Gölbaşı beldesinde öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Güroymak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Gölbaşı beldesinde öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verildi.

Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulunda verilen eğitimde, çocukların gıda tüketimi ve hijyen konularında bilinç seviyelerinin artırılması, doğru el yıkama, kantin ve marketlerde alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler ve mesleki kariyer hakkında bilgiler anlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Reşit Kardaş, çocukların daha sağlıklı beslenebilmesi ve daha bilinçli gıda tüketim alışkanlıklarına sahip olabilmesi için eğitim faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.

Bakanlıklarının 2018- 2022 Stratejik Planında yer alan, okullarda gıda güvenirliğine yönelik uygulamalarının geliştirilmesi hedefi doğrultusunda 2018 yılından bu yana eğitimlerin yürütüldüğünü belirten Kardaş, "2020-2021 yılları arasında ülkemiz ve dünyada yaşanmakta olan Kovid-19 pandemisi nedeniyle yapılamayan eğitim çalışmaları yeniden başlamıştır." dedi.

AA / Filit Gülelçin - Güncel

Hisarcık, Güroymak, Gölbaşı, Tarım, Güncel, Haberler

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