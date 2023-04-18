Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda 26 kilo 880 gram uyuşturucu ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada, 26 kilo 880 gram sentetik uyuşturucu ile 6 bin 770 uyuşturucu hap ele geçirildi.