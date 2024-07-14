Günlük Gelişmeler
Bugün yaşanan gelişmeler: KPSS sınavı, İYİ Parti kampı, hayvan hakları protestosu, Dışişleri Bakanı'nın basın toplantısı, TİP Genel Başkanı'nın ziyareti, sendika açıklaması, Avrupa Futbol Şampiyonası finali ve Donald Trump saldırısı.
10.15 - 14.45 - Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS), genel yetenek-genel kültür sınavı oturumu yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)
13.00 - İYİ Parti'nin değerlendirme kampı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun kapanış konuşmasıyla sona erecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / AFYONKARAHİSAR)
14.00 - Hayvan hakları savunucuları, sokak hayvanlarının "ötanazi" edilmesini de öngören yasa teklifine karşı Ulus Meydanı'nda "Katliam Yasa Tasarısını Geri Çekin" konulu basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI- ANKARA)
14.45- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
15.00- TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Yenibosna Zafer Mahallesi'nde pazar esnafını ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ İSTANBUL)
17.00- Bazı sendikalar " Temmuz'da zam şart" sloganıyla Kadıköy'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
22.00- Almanya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Futbol Şampiyonası sona eriyor. Finalde, İspanya ve İngiltere Berlin'de karşı karşıya gelecek.
- ABD Başkan adayı Donald Trump'a, Pensilvanya'da düzenlediği miting sırasında yapılan silahlı saldırının ardından gelişmeler takip ediliyor.
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...