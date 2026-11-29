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Güngören'de trafikte motosiklet sürücüsüne hakaret eden otomobil sürücüsüne 185 bin 662 lira para cezası verildi.

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsünün trafikte motosiklet sürücüsünün önünü keserek hakaret ettiği anlara ait sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme yaptı.

Güneştepe Mahallesi'nde 27 Kasım'da caddede seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne hakaret içerikli söylemlerde bulunan otomobil sürücüsünün Ö.F.A. (22) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek veya ısrarla takip etmek" ile "muayenesiz araçla verilen izin süresinde muayene yaptırmamak" maddelerinden toplam 185 bin 662 lira idari para cezası uygulandı.

Şüpheli Ö.F.A'nın sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, kullandığı araç da 60 gün süreyle trafikten menedildi.

Şüpheli hakkında ayrıca "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA