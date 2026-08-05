Güngören'de tavşan kesen şüpheli gözaltında
Güngören'de kamuya açık alanda tavşan kesen şüpheli, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.
Güngören'de kamuya açık alanda tavşan kesen şüpheli, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.
Sosyal medya platformundaki haber sayfasında, bir kişinin kamuya açık alanda tavşan keserek derisini yüzdüğüne ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla inceleme başlatıldı.
Yapılan çalışmada, olayın Güngören İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde meydana geldiği, görüntülerde yer alan şüphelinin A.U. olduğu tespit edildi.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlının, "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.