Haberler

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli hakkında iddianame

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettiği iddia edilen şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Şüpheli, tehdit mesajları atmakla ve müştekinin bilgilerini ele geçirmekle suçlanıyor.

İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettiği öne sürülen şüpheli Mustafa Yusuf Kazıcı (18) hakkında iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Ocak'ta WhatsApp üzerinden kendisini "Muhammed Hüseyin Yıldırım" olarak tanıtan kişinin, müşteki Gülhan Ünlü'ye tehdit içerikli mesajlar attığı belirtildi. Ayrıca müştekinin evine birden fazla yemek siparişi verilmesi ve 112 hattına asılsız ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İddianamede, siber araştırma raporuna göre, "Ermenistan icraat turemeavciları" isimli kanalda, müşteki hakkında ve oğlu Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin paylaşımlar yapıldığı, paylaşımın "Global Arşiv" isimli "Telegram" kanalı üzerinden "Mahir Düz" adlı kullanıcıdan iletildiği, kanal yöneticisinin "Mustesarr" isimli kullanıcı Muhammed Yusuf Kazıcı olduğu tespiti aktarıldı.

Şüpheli Kazıcı, iddianamede yer verilen ifadesinde, çok sayıda takma isimle birden fazla Telegram kanalına üye olduğunu, kendisini "Muhammed Hüseyin Yıldırım" olarak tanıtarak müşteki Gülhan Ünlü'ye tehdit ve hakaret içeren mesajları ünlü olmak için attığını ve müştekinin adresine yemek siparişi verdiğini söyledi.

İddianamede, şüphelinin telefon ön inceleme tutanağına da yer verildi. Tutanakta, şüphelinin "Can Dokuzcan" isimli bir Telegram hesabıyla, müşteki Gülhan Ünlü'ye ait bilgileri sorguladığı ve müştekiye tehdit mesajları atıp yemek siparişi verdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Şüpheli Muhammet Yusuf Kazıcı hakkında müşteki Gülhan Ünlü'ye yönelik "gece vakti yağmaya teşebbüs" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 2 yıl 9 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis, müştekiler Gülhan Ünlü, Cüneyt Çağlayan ile mağdurlar Atlas Çağlayan, Doruk Çağlayan, Ayaz Çağlayan ve Arden Çağlayan'a yönelik "zincirleme şekilde kişisel verileri ele geçirme" suçundan ise 2 yıl 6 aydan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Başsavcılık, iddianameyi Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak

Aliyev ateş püskürdü! İran için söyledikleri yeni savaş çıkarır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halil Dervişoğlu'ndan ''Utanmazlık, terbiyesizlik yapıyorsunuz'' diyen Ahmet Çakar'a jet cevap

''Utanmazlık, terbiyesizlik yapıyorsunuz'' diyen Çakar'a jet cevap
TFF'nin açıkladığı karar Beşiktaş ve Galatasaray'da endişe yarattı

TFF'nin bugün açıkladığı karar taraftarlarda büyük endişe yarattı
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler

Rusya savaş ateşini körükleyen oyunu ifşa etti: Bunu bilerek yaptılar
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç

İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
Halil Dervişoğlu'ndan ''Utanmazlık, terbiyesizlik yapıyorsunuz'' diyen Ahmet Çakar'a jet cevap

''Utanmazlık, terbiyesizlik yapıyorsunuz'' diyen Çakar'a jet cevap
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin

Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin