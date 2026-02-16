Güngören'de bankadan çıkan kişinin parasını çalan 3 zanlı yakalandı

Güngören'de, bankadan çıkan kişiyi darbederek, içinde 1 milyon 700 bin lira bulunan torbasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 21 Ocak'ta, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir bankadan çıkan K.E'nin yanına gelen 3 kişi tarafından para dolu torbasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, içinde 1 milyon 700 bin lira bulunan torbayı mağduru darbederek çalan 3 şüphelinin otomobile binip kaçtıklarını belirledi.

Kimlik bilgileri tespit edilen D.Ç. (39), O.Ç. (33) ve M.D. (31) düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sırasında D.Ç'nin çeşitli suçlardan 20, O.Ç'nin 9, M.D'nin ise 8 kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.