Haberler

Güngören'de bankadan çıkan kişinin parasını çalan 3 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güngören'de bankadan çıkan bir kişiyi darbederek 1 milyon 700 bin lira değerindeki torbasını çalan 3 şüpheli, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin suç geçmişi olduğu belirlendi.

Güngören'de, bankadan çıkan kişiyi darbederek, içinde 1 milyon 700 bin lira bulunan torbasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 21 Ocak'ta, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir bankadan çıkan K.E'nin yanına gelen 3 kişi tarafından para dolu torbasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, içinde 1 milyon 700 bin lira bulunan torbayı mağduru darbederek çalan 3 şüphelinin otomobile binip kaçtıklarını belirledi.

Kimlik bilgileri tespit edilen D.Ç. (39), O.Ç. (33) ve M.D. (31) düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sırasında D.Ç'nin çeşitli suçlardan 20, O.Ç'nin 9, M.D'nin ise 8 kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın

Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülsim Ali'den öpüşme sahnesi açıklaması: Kısmet başka projelerde

Yıldız oyuncudan dikkat çeken açıklama
LeBron James'in İsrail için söyledikleri olay oldu

Dünyaca ünlü ismin İsrail için söylediklerine bakar mısınız
Ünlü şarkıcıdan 50 milyonluk araba açıklaması

50 milyon liralık araba bakın kimin çıktı?
Dağ patladı içinden şelale çıktı

Dağ patladı içinden şelale çıktı
Gülsim Ali'den öpüşme sahnesi açıklaması: Kısmet başka projelerde

Yıldız oyuncudan dikkat çeken açıklama
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler

Genç çifti yıkan gerçek! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı

5 gündür dinlenme tesisinde duran aracın içinden dehşet çıktı