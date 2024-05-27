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Papua Yeni Gine'de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı

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Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de hükümet, heyelan nedeniyle toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini bildirdi.

Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kaymasında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

24 Mayıs'ta başkent Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga eyaletine bağlı Kaokalam köyünde yaşanan felakette, toprak altında kalanların sayısı 2 bini geçti. Yetkililer, en az 6 köyün toprak kaymasından etkilendiğini belirtiyor. Otoyollar trafiğe kapatılırken, bölgeye yalnızca helikopterle ulaşım sağlanıyor.

"HERKES KAYIPLARINI ARIYOR"

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape konuya ilişkin açıklamasında arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra savunma görevlilerinin de bölgedeki çalışmaları sürdürdüğünü dile getirdi. Uluslararası Göç Örgütü Papua Yeni Gine Temsilcisi Serhan Aktoprak ise, çocukların ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığını ifade ederek, "Herkes kayıplarını arıyor. Bir çok insan hala şok içerisinde. Geçen her dakika umutlarımızı azaltıyor, hayal kırıklığımızı ise arttırıyor" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

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Yorumlar (1)

Adem Sakar:

Felaketler bitmiyor ??

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