Güney Marmara-Adalar hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi

Güncelleme:
Güney Marmara-Adalar hattında yarın bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Gestaş AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Avşa'dan saat 06.00 ve 13.00, Marmara'dan saat 06.45, Balıklı'dan saat 07.45 ve 12.00, Erdek'ten ise saat 11.00'deki kalkışlı seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Marmara'dan saat 16.00 ve 21.15, Avşa'dan saat 16.45, Balıklı'dan saat 17.45 ve 20.15, Erdek'ten saat 19.15'teki seferlerin ise yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı
