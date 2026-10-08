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Güney Kore ve Mısır liderleri Seul'de stratejik ortaklık bildirisi yayımladı

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Güney Kore ve Mısır liderleri, Seul'deki görüşmenin ardından ikili ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine çıkaran ortak bildiri yayımladı. Lee, önceki anlaşmaların iki halk için somut sonuçlara dönüştürülmesinde mutabık kalındığını söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, iki ülke ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine çıkarma kararı aldı.

Yonhap'ın haberine göre, Lee ve Sisi, Seul'de yaptıkları ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Lee, açıklamada, "Bugün Seul'de ikili ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardığımıza dair bir ortak bildiri yayımladık ve daha önceki anlaşmalarımızı her iki ülkenin halkları için somut sonuçlara dönüştürme konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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