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Güney Kore, Kuzey Koreli asker transferi nedeniyle Ukrayna'dan büyükelçisini çekti

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Güney Kore, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yakalanan iki Kuzey Koreli askerin transferinin gizlilik anlaşması ihlal edilerek duyurulduğu gerekçesiyle Ukrayna'dan büyükelçisini çekme kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı, büyükelçisini Seul'e çağırdığını bildirdi.

Güney Kore, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yakalanan iki Kuzey Koreli askerin Güney Kore'ye transferinin gizlilik anlaşması ihlal edilerek duyurulduğu gerekçesiyle uzun süredir anlaşmazlık yaşadığı Ukrayna'dan büyükelçisini çekme kararı aldı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hükümetimiz, Ukrayna'daki büyükelçisini Seul'e çağırma kararı almıştır." ifadesine yer verildi.

Kiev ile sorunların bir an önce çözülmesinin umulduğuna işaret edilen açıklamada, Seul'ün Ukrayna ile temaslarını sürdüreceği belirtildi.

Ne olmuştu?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 23 Eylül'de BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na katılan Kuzey Koreli askerlerden ikisinin 2025'in başlarında yakalandığını ve Güney Kore'ye gönderildiklerini açıklamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Zelenskiy'nin bu açıklamasının, askerlerin transferi konusunda iki ülke arasında varılan gizlilik anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürmüş, Ukrayna ise böyle bir anlaşmanın var olmadığını iddia etmişti.

Ardından Güney Kore Devlet Başkanlığı Halkla İlişkiler Sekreteri Seong Ghi-hong, Ukrayna'nın iki ülke arasında gizlilik anlaşmasının varlığını "inkar etmesinin" gerçekleri yansıtmadığını savunmuştu.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile irtibatta olduğunu ve endişelerini aktardığını belirterek "Aldığımız mesajların içinde bir özür de vardı ama bizim beklediğimiz seviyeden farklıydı." demişti.

Cho, bu nedenle Ukrayna'ya yönelik "sıkı önlemler" almayı amaçladıklarını ve başkent Kiev'deki büyükelçisini geri çekmek dahil seçenekleri değerlendirdiklerini belirtmişti.

Kaynak: AA
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