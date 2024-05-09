Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Rusya ile ilişkileri sorunsuz sürdürmeyi hedefliyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Ukrayna savaşı ve Kuzey Kore ile yakın işbirliği nedeniyle ülkesinin görüş ayrılıkları yaşadığı Rusya ile ikili ilişkileri "mümkün olduğunca sorunsuz" biçimde sürdürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, devlet başkanlığının 2. yılı dolayısıyla başkent Seul'de basın toplantısı düzenledi.

Yoon, ülkesinin Rusya'yla uzun süredir iyi ilişkiler yürüttüğünü fakat Ukrayna savaşı ve Kuzey Kore ile silah ticareti konularında "bazı farklılıklar ve rahatsızlıklar" yaşadığını dile getirdi.

Rusya ile ilişkilerin "duruma göre ele alındığını" vurgulayan Yoon, hemfikir olunan konularda işbirliğine odaklanılırken, fikir ayrılıklarında ihtiyatlı davranıldığını veya itirazların dile getirildiğini ifade etti.

Yoon, "Rusya ile ilişkilerimizi mümkün olduğunca sorunsuz biçimde yürütmeye devam ederek ortak çıkarlarımızı ve ekonomik işbirliklerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Pyongyang yönetiminin, Rusya'ya silah tedarikinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırımlarını ihlal ettiğini belirten Yoon, Ukrayna'ya yeniden inşa ve insani yardım göndermek için çabaların sürdüğünü fakat ülkesinin "Ukrayna dahil hiçbir ülkeye ağır saldırı silahı tedarik etmeme politikasını sürdüreceğini" söyledi.