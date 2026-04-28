Güney Kore Devlet Başkanı Lee, müttefikleriyle sorunlarını "saygı" temelinde çözmeleri gerektiğini söyledi

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, müttefikleriyle sorunlarını "karşılıklı saygı, sağduyu ve ilkeler temelinde" çözmeleri gerektiğini belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre, Lee, Kabine Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, geleneksel müttefikleriyle geleceğe dönük, sağlıklı ilişkiler kurmak için "bilgelik göstermeleri" gerektiğini vurguladı.

Sorunlarını "karşılıklı saygı, sağduyu ve ilkeler temelinde" çözmeleri gerektiğinin altını çizen Lee, kendisini müttefikleriyle dostluk kurmayı amaçlayan diplomatik çalışmalara adayacağını ifade etti.

Lee, ayrıca bağımsız savunma gücünü sağlamak için savunma harcamalarını daha da artıracaklarına dikkati çekerek, ABD Kore Kuvvetleri hariç tutulduğunda Güney Kore'nin kendi savunma kapasitesinin dünyada 5. sırada olduğunu söyledi.

Öte yandan, ülkenin reel gayri safi yurt içi hasılasının yılın ilk çeyreğinde bir önceki 3 aya göre yüzde 1,7 arttığını belirten Lee, bunun önceki tahminlerin neredeyse 2 katı olduğuna dikkati çekti.

Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yüksek petrol fiyatlarının reel ekonomiye risk oluşturduğuna işaret eden Lee, yetkililere ekonomik büyümeyi sürdürmek için tüm güçleriyle çaba göstermeleri talimatı verdi.

Lee'nin bu açıklamayı, Aralık 2025'te Güney Kore'nin önde gelen e-ticaret platformu Coupang'ın 33,7 milyon kullanıcısının kişisel verilerinin sızdırılmasından sonra ABD'nin hükümetin olayı ele alışına yönelik eleştirilerinin ardından yapması dikkati çekti.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
