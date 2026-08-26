Güney Kore'de kayıp dosyalarını usulsüz kapatan polis gözaltında

Güney Kore'nin Jeju Adası'nda kayıp olarak bildirilen kişilerin güvende olduğunu doğrulamadan dosyalarını kapattığı öne sürülen polis memuru gözaltına alındı.

Korea Herald gazetesinin haberine göre, Jeju Seobu Polis Merkezinde görevli, soyadı "Bu" olarak açıklanan polis memuru, "görevi ihmal ettiği, resmi elektronik kayıtlarda sahtecilik yaptığı ve kamu görevini engellediği" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bu'nun, kayıp kişilerle görüştüğünü ve güvende olduklarını teyit ettiğini gerçeğe aykırı şekilde bildirerek bazı dosyaları kapattığı öne sürüldü.

Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada da olayla bağlantılı olarak Jeju Seobu Polis Merkezinin müdürü, dedektiflik biriminin başındaki yetkili ve kayıp vakalarından sorumlu ekip liderinin görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu yetkililerin dosyaların incelenmesi sürecini gerektiği gibi denetleyip denetlemediğinin araştırıldığı belirtildi.

Öte yandan, polis memuru hakkındaki suçlamaları reddetti.

Kayıp kadının cansız bedeni 104 gün sonra bulundu

Soruşturmanın odağındaki vakalardan biri olan 37 yaşındaki Jang Mi-ran'ın cansız bedeni, kaybolmasından 104 gün sonra bulundu.

Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı açıklamasında, polis memuru Bu'nun, Jang ile görüştüğünü ve ailesine Jang'ın bulunduğu yerin açıklanmasını istemediğini söylediğini öne sürerek dosyayı kapattığı aktarıldı.

Polis memurunun kapattığı dosyalar yeniden inceleniyor

Polis, Bu'nun ilgilendiği 298 kayıp vakasını, benzer şekilde usulsüz işlem yapılıp yapılmadığını belirlemek amacıyla yeniden incelemeye aldı.

Basına yansıyan bilgilere göre, bunlardan yaklaşık 10'unda dosyanın usulsüz kapatılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Olayın ardından, ülke genelindeki polis birimleri de daha önce kapatılan kayıp dosyalarını gözden geçirmeye başladı.

Busan kentinde Ocak 2024-Temmuz 2026 tarihlerinde yapılan 25 bin 605 kayıp başvurusundan 25 bin 376'sı yeniden incelenirken, Seul'de de Ocak 2024'ten bu yana açılıp kapatılan yaklaşık 92 bin 800 dosya incelemeye alındı.

Kaynak: AA