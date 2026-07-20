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Güney Kore'de zimmete para geçirme soruşturmasında seçim komisyonuna baskın düzenlendi

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Güney Kore'de eski Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Roh Tae-ak hakkında zimmetine para geçirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. NEC binasına baskın yapılırken, Roh'un eşiyle yurt dışı gezilerine katıldığı ve bu gezilerin raporlarda yer almadığı öne sürüldü. Soruşturma, muhalefetin şikayeti üzerine başladı.

Güney Kore'de eski Ulusal Seçim Komisyonu (NEC) Başkanı Roh Tae-ak'ın zimmetine para geçirdiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında NEC binasına baskın yapıldı.

Yonhap ajansının haberine göre, soruşturma ekibi, Roh ve bazı NEC yetkililerini "suç şüphelileri" olarak tanımlayan karar sonrası komisyon başkanlığı ofisinde arama yaptı.

Roh'un görev süresi boyunca üç yurt dışı gezisine eşiyle birlikte katıldığı iddia edilirken, NEC'in ilgili raporunda eşinin katılımına yer verilmediği aktarıldı.

Söz konusu soruşturma, ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi'nin (PPP) haziran ayında Roh hakkında zimmete para geçirme şüphesiyle şikayette bulunmasının ardından başladı.

NEC ayrıca, 461 personelin 2022 ile bu yılın haziran ayı arasında turistik bölgelere 107 yurt dışı iş gezisi düzenlediği iddiaları nedeniyle başka bir soruşturma ile karşı karşıya bulunuyor.

Roh, 3 Haziran'daki yerel seçimlerle parlamento ara seçimlerinde başkent Seul'ün bazı bölgelerinde yaşanan oy pusulası yetersizliği nedeniyle 5 Haziran'da istifasını sunmuştu.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
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