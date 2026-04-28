Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon'un eşi Kim'in hapis cezası 4 yıla çıkarıldı

Güney Kore'de mahkeme, görevinden azledilen eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee'ye, lüks hediyelerle rüşvet aldığı gerekçesiyle verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını 4 yıla çıkardı.

Yonhap ajansının haberine göre, eski Devlet Başkanı Yoon'un eşi Kim hakkında rüşvet aldığı gerekçesiyle ocak ayında verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası için temyize gidildi.

Seul Yüksek Mahkemesi, Kim'i hisse senedi fiyat manipülasyonundan kısmen suçlu, rüşvetten ise suçlu bularak, daha önce verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasının 4 yıla çıkarılmasına karar verdi.

Mahkeme kararında ayrıca, Kim'in yaklaşık 34 bin dolar para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, 28 Ocak'ta, Kim Keon Hee'ye, kamu görevleri ve siyasi adaylıklar karşılığında lüks hediyelerle rüşvet aldığı gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası vermişti.

Kararda ayrıca, Kim'in hisse senedi manipülasyonu ve siyasi fonlar kanununu ihlal suçlamalarından beraat ettiği aktarılmıştı. Bunun üzerine, Kim hakkında soruşturma yürüten özel savcılık karara itiraz etmişti.

Ağustos 2025'te gözaltına alınmıştı

Kim Keon Hee, seçimlere müdahale ve rüşvet dahil çeşitli suçlamalarla çıkarılan tutuklama emrinin ardından 12 Ağustos 2025'te gözaltına alınmıştı.

Sermaye piyasası kanunu, siyasi fonlar kanunu ve arabuluculuk için rüşvet kabulüne ilişkin yasayı ihlal ettiği suçlamasıyla karşı karşıya kalan Kim'e isnat edilen suçlar arasında, kilise yetkililerine imtiyaz sağlamak ve 2009-2012 döneminde Güney Kore'de bir BMW bayisi olan Deutsch Motors'u ilgilendiren bir hisse senedi fiyat manipülasyon planına katılmak bulunuyor.

Özel savcılık, Aralık 2025'te Kim'in kamu görevleri ve siyasi adaylıklar karşılığında lüks hediyeler kabul ettiğinin tespit edildiğini açıklamış, bu kapsamda, toplam 370 milyon won (259 bin dolar) değerinde hediyeler aldığını ifade etmişti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.