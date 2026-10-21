Güney Kore'de eski Adalet Bakanı Park'ın 25 yıllık hapis cezası 9 yıla indi

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Güney Kore'de eski Adalet Bakanı Park Sung-jae'ye, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Aralık 2024'teki sıkıyönetim girişimine karıştığı gerekçesiyle verilen 25 yıl hapis cezası 9 yıla indirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Seul Yüksek Mahkemesinde eski Adalet Bakanı Park'ın 2024'teki sıkıyönetim girişimine dahil olduğu iddiası kapsamında temyiz duruşması görüldü.

Yüksek Mahkeme, Seul Merkez Bölge Mahkemesinin Park hakkında verdiği 25 yıl hapis cezasının 9 yıla düşürülmesine hükmetti.

Güney Kore'de eski Adalet Bakanı Park'a 22 Haziran'da, Yoon'un Aralık 2024'teki sıkıyönetim girişimine karıştığı gerekçesiyle 25 yıl hapis cezası verilmişti.

Mahkeme kararında, "Sanık, ayaklanmanın başarılı olabileceği düşüncesiyle, Anayasa'yı koruma görevine nihayetinde sırtını döndü ve (ayaklanmaya) buna katılmayı tercih etti." ifadesi kullanılmıştı.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Kaynak: AA