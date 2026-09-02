Haberler

Busan'da römorkör alabora oldu: 6 kayıp

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore'nin Busan kenti açıklarında römorkörün alabora olması sonucu 6 kişi kayboldu.

Güney Kore'nin Busan kenti açıklarında römorkörün alabora olması sonucu 6 kişi kayboldu.

Yonhap ajansının sahil güvenlik yetkililerinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Busan kenti açıklarında 8 kişilik mürettebatın bulunduğu römorkör alabora oldu.

Biri bilincini yitirmiş 2 kişi kurtarılırken, kayıp 6 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli

Erdoğan'dan Yunanistan'a ültimatom gibi uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! Kaleye füze attı, takımını finale çıkardı

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor! 10 dakikada şov yaptı
İBB AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Cuma gününe dikkat

AKOM o güne dikkat çekti! Çok Fena geliyor
Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı! Hesaplar değişebilir

Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı! Hesaplar değişebilir
Pompalı tüfekle oynarken kendisini vuran minik çocuk hayatını kaybetti

Evdeki silah küçük Muhammet'in sonu oldu
Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş

Fuhuş ağının perde arkası! Başkana kadınları ayarlayan da bu

Hafize Gaye Erkan hakkında suç duyurusu! 'Bakan olacağım' deyip komşularını ölümle tehdit etti iddiası

Eski Merkez Bankası Başkanı "Bakan olacağım" deyip ölümle tehdit etti
Girne'de batan gemiye ulaşıldı

20 kişinin arandığı Girne faciasında gemiye ulaşıldı