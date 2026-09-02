Busan'da römorkör alabora oldu: 6 kayıp

Güney Kore'nin Busan kenti açıklarında römorkörün alabora olması sonucu 6 kişi kayboldu.

Yonhap ajansının sahil güvenlik yetkililerinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Busan kenti açıklarında 8 kişilik mürettebatın bulunduğu römorkör alabora oldu.

Biri bilincini yitirmiş 2 kişi kurtarılırken, kayıp 6 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA