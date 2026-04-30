Güney Afrika'da yerel seçimler 4 Kasım'da yapılacak

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yerel seçimlerin 4 Kasım'da yapılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Boksburg şehrinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Koordinasyon Konseyi (PCC) toplantısında yaptığı açıklamada, "2026 yerel yönetim seçimlerinin yapılacağı yıl olduğundan, seçimler haftanın ortasında, yani çarşamba günü yapılmalıdır. Bu tarihi de 4 Kasım olarak belirledim." ifadesini kullandı.

Güney Afrika Seçim Komisyonundan (IEC) yapılan yazılı açıklamada, henüz kayıtlı olmayan veya ikamet yerini değiştiren tüm Güney Afrikalı seçmenlere, "kayıtlı oldukları seçim bölgesinde seçmen kaydı yaptırma" çağrısında bulunuldu.

Kritik seçim

Ülkenin ilk siyahi Cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC), 2021'deki yerel seçimde ilk kez yüzde 50'nin altında oy almasının ardından 2024 genel seçiminde meclis çoğunluğunu kaybetmişti.

ANC, 30 yıllık tek başına iktidarı kaybettiği seçimin ardından, meclisteki ikinci büyük parti Demokratik İttifak (DA) ve diğer 8 küçük partiyle birlikte koalisyon hükümeti kurmuştu.

Kasımda yapılacak yerel seçim, gerek koalisyonun ana ortağı ANC ile en büyük rakibi ve ortağı DA arasındaki güç dengesini gerekse muhalefet partileri Ulusun Mızrağı (MK) ve Ekonomik Özgürlük Savaşçıları'nın (EFF) ülke genelindeki yükselişini test etmesi açısından kritik önem taşıyor.

Ana muhalefet partisi MK'nin ilk kez katılacağı yerel seçimde, başta liman şehri Durban olmak üzere ülkenin en büyük etnik grubu Zuluların yaşadığı bölgelerde, ANC'nin en büyük rakibi olarak öne çıkıyor.

Ülkenin yasama başkenti Cape Town'u elinde tutan DA ise derin bir su ve çöp kriziyle boğuşan ülkenin en büyük şehri Johannesburg'u geri almayı hedeflerken, partinin eski liderlerinden Helen Zille'yi belediye başkanı adayı göstererek bu metropolü seçim stratejisinin merkezine koyuyor.

Kasımdaki yerel seçimlerin, 2029'daki genel seçimler öncesinde ülkenin siyasi haritasını ve koalisyon içi dengeleri yeniden şekillendireceği öngörülüyor.