Güney Afrika'da ülkelerine dönmeyi bekleyen Malavili göçmenler polisle çatıştı

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban kentinde, ülkelerine geri gönderilmeyi bekleyen Malavili göçmenlerle polis arasında çatışma çıktı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, KwaZulu-Natal eyaletine bağlı Durban kentindeki Sherwood Hall çevresinde kamp kuran Malavili göçmenlere, bazı kişilerin sahil kesimindeki alternatif bir işlem merkezine nakledileceğinin bildirilmesinin ardından bölgede gerginlik yaşandı.

Binlerce göçmen, güvenlik güçlerine taş, tuğla ve odun parçaları fırlatırken, bazı kişilerin ellerinde sopalar bulunduğu belirtildi.

Polis, kalabalığı dağıtmak ve bölgede düzeni sağlamak amacıyla ses bombası ve plastik mermi kullandı.

Göçmenler, "Lindela'yı istemiyoruz, evimize gitmek istiyoruz" sloganları attı.

Lindela Geri Gönderme Merkezi, Güney Afrika'da sınır dışı edilmeyi veya göçmenlik statülerine ilişkin işlemlerin tamamlanmasını bekleyen belgesiz yabancıların tutulduğu başlıca merkez olarak biliniyor.

Yerel yetkililer, çatışmaların, geri gönderme sürecindeki gecikmeler ve göçmenlerin alternatif bir işlem merkezine taşınması planına tepki nedeniyle çıktığını aktardı.

Bölge meclis üyesi Warren Burne, basına yaptığı açıklamada, Sherwood Hall çevresinde Malavi'ye dönüş için bekleyen yaklaşık 7 bin Malavili bulunduğunu belirtti.

Burne, geri gönderme sürecinin hızlandırılmaması halinde durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulunarak, birçok göçmenin belgelerin işlenmesindeki gecikmeler nedeniyle hem Malavi hem de Güney Afrika makamlarına karşı sabrını yitirdiğini söyledi.

KwaZulu-Natal eyaleti Başbakanı Thami Ntuli ise bölgede bulunan Malavililerin sayısının 10 bini aştığını ifade etti.

Haziran ayı başında küçük bir grupla başlayan kampın, ülkede göçmen karşıtı saldırı ve tehditlerden kaçan Malavililerin bölgeye gelmesiyle kısa sürede büyüdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı ile Adalet ve Anayasal Gelişim Bakanlığının, Sherwood Park'ta kamp kuran Malavili göçmenlerin ülkede yasa dışı bulunduğunun tespit edilmesinin ardından göçmenlik dosyalarını hızlandırmak için Durban'da özel bir mahkeme mekanizması oluşturduğu kaydedildi.

Ülkede nisan ayından beri düzensiz göç karşıtı gösteriler ve yabancı karşıtı şiddet olayları yaşanıyor.

Güney Afrika hükümeti vatandaşları provokasyonlara karşı uyarırken, son haftalarda binlerce düzensiz göçmen sınır dışı edildi.