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AA - Zafer Çakmak - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni"ne katılacak.

ÇANAKKALE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni"ne katılacak. Çanakkale Valiliği'nde Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-kyum'u kabul edecek Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Çanakkale/11.30/14.30/16.00)

AA / Zafer Çakmak - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Çanakkale, 18 mart, Güncel, Haberler

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