ÇANAKKALE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni"ne katılacak. Çanakkale Valiliği'nde Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-kyum'u kabul edecek Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Çanakkale/11.30/14.30/16.00)