Erdoğan, Cezayir Lideri Tebbun'u Ağırlayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak, ikili görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Strateji Konseyi Toplantısı'na katılacak. Anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Erdoğan, Tebbun onuruna resmi akşam yemeği verecek, nişan tevcih töreni yapılacak.
(Ankara/15.00/15.15/16.00/16.45/17.30)
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu