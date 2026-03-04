Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Harekat Komutanlığı'nda İftar Yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Harekat Komutanlığı'nda Mehmetçikle iftar yapma etkinliği düzenleyecek. Bu buluşma, Erdoğan'ın güvenlik güçlerine desteğini ve onlara verdiği önemi vurguluyor. İftar, askerlerle birlikte dayanışma içinde gerçekleşecek ve ülkedeki birlik ve beraberliği pekiştirecek bir etkinlik olarak planlanıyor.
(Ankara/18.50)
Kaynak: AA / Emrullah Cesur