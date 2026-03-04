Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Harekat Komutanlığı'nda İftar Yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Harekat Komutanlığı'nda Mehmetçikle iftar yapma etkinliği düzenleyecek. Bu buluşma, Erdoğan'ın güvenlik güçlerine desteğini ve onlara verdiği önemi vurguluyor. İftar, askerlerle birlikte dayanışma içinde gerçekleşecek ve ülkedeki birlik ve beraberliği pekiştirecek bir etkinlik olarak planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Harekat Komutanlığı'nda Mehmetçikle iftar yapacak.

(Ankara/18.50)

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası

En ağır saldırı başladı! Şehirde dört bir yanı vuruyorlar