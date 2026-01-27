Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu ile Görüşecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, JW Marriott Hotel'de Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'ne katılacak. Ardından, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu resmi törenle karşılayarak, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek ve anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Gün sonunda resmi yemeğe katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, JW Marriott Hotel'de Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu resmi törenle karşılayacak, Erdoğan, Tinubu ile ikili ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek daha sonra resmi yemeğe iştirak edecek.

(Ankara/14.00/16.00/16.15/17.00/18.00/18.45)

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
Trump: İran'ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar

Donanmayı tehdit ettiği ülkenin yanına gönderdi, açıklamayı da yaptı
Doğru olabilir mi? 15 ay önce Almanya'ya giden Türk vatandaşının anlattıkları tartışma yarattı

15 ay önce Almanya'ya gitti, anlattıkları büyük tartışma yarattı
Birleşik Arap Emirlikleri'nden İran resti: İzin vermeyeceğiz

İran için resti çektiler: İzin vermeyeceğiz
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Milli yıldızımızı üzdü! N'Golo Kante'nin şov yaptığı maçta 3 puan Al Ittihad'ın

Yok artık Kante! Milli yıldızımızı tek başına üzdü
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi

Tarihi felaket! Yüz binlerce ev elektriksiz kaldı, ölü sayısı artıyor