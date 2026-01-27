Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu ile Görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, JW Marriott Hotel'de Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'ne katılacak. Ardından, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu resmi törenle karşılayarak, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek ve anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Gün sonunda resmi yemeğe katılacak.
(Ankara/14.00/16.00/16.15/17.00/18.00/18.45)
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel