Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu ile Görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, JW Marriott Hotel'de Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu resmi törenle karşılayacak, Erdoğan, Tinubu ile ikili ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek daha sonra resmi yemeğe iştirak edecek.

(Ankara/14.00/16.00/16.15/17.00/18.00/18.45)