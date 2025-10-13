Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da Barış Zirvesi'ne Katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen Barış Zirvesi'ne katılacak. Zirve kapsamında, bölgedeki barış ve istikrar konularını ele alacak olan Erdoğan, ayrıca Şarm El-Şeyh Anlaşması'nın imza törenine iştirak edecek. Bu önemli etkinlik, uluslararası ilişkiler açısından kritik bir rol oynayacak.
(Şarm El-Şeyh)
Kaynak: AA / Filiz Kınık Öz - Güncel