Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da Barış Zirvesi'ne Katılacak

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen Barış Zirvesi'ne katılacak. Zirve kapsamında, bölgedeki barış ve istikrar konularını ele alacak olan Erdoğan, ayrıca Şarm El-Şeyh Anlaşması'nın imza törenine iştirak edecek. Bu önemli etkinlik, uluslararası ilişkiler açısından kritik bir rol oynayacak.

(Şarm El-Şeyh)

Kaynak: AA / Filiz Kınık Öz - Güncel
