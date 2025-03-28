GÜNDEM ÖZETİNE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde canlı bağlantıyla Recep Tayyip Erdoğan Camisi'nin açılış törenine katılacak, Wow Hotel'de düzenlenecek 9. Milli İrade İftarı'na iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde canlı bağlantıyla Recep Tayyip Erdoğan Camisi'nin açılış törenine katılacak, Wow Hotel'de düzenlenecek 9. Milli İrade İftarı'na iştirak edecek.
(İstanbul/15.00/19.31)
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel