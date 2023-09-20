GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin heyet başkanları ile eşleri onuruna vereceği resepsiyona katılacak, ikili görüşmeler yapacak.