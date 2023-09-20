GÜNDEM ÖZETİNE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin heyet başkanları ile eşleri onuruna vereceği resepsiyona katılacak, ikili görüşmeler yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, ABD Başkanı Joe Biden ve eşinin heyet başkanları ile eşleri onuruna vereceği resepsiyona katılacak, ikili görüşmeler yapacak.
(New York)
Kaynak: AA / Güncel