GÜNDEM ÖZETİ / 8 Eylül 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde düzenlenecek resmi karşılama töreninin ardından Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'le baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, Anlaşmaların İmza Töreni'ne katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan, Sisak'ta İslam Kültür Merkezinin açılışını yapacak. Zagreb'de Vatan Anıtı'na Çelenk Koyma Töreni'nin ardından Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'i kabul edecek Erdoğan, Türkiye-Hırvatistan İş Forumu'na ve Cumhurbaşkanı Milanovic tarafından onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak.

(Zagreb)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nallıhan ilçesinde Tapduk Emre Türbesi'ni ziyaret edecek, kanaat önderleri buluşmasına katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/10.30/11.00/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kozan'da Kaymakamlığı ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, yeni adliye binasının temel atma törenine katılacak.

(Adana/14.30-16.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi toplantısına, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Tarihi Liman Han'ın açılışı ile İTO Eylül Ayı Meclis Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00/İstanbul/15.00/16.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Eyüpsultan, Bahçelievler ve Bakırköy'de esnaf ziyaretinde bulunacak.

(İstanbul/12.30/13.30/15.00/16.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Isparta/11.00-15.00)

2- TÜİK, finansal yatırım araçlarının ağustos ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

4- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını açıklayacak.

(Frankfurt/15.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketlerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ketta)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele başlayacak. Fenerbahçe B Grubu'nda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek; Trabzonspor H Grubu'nda deplasmanda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.45/Budapeşte/22.00)

2- UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında ilk maçlar yapılacak. Medipol Başakşehir A Grubu'nda deplasmanda İskoçya'nın Hearts takımıyla karşılaşacak; Demir Grup Sivasspor ise Çekya'nın Slavia Prag takımını konuk edecek.

(Edinburgh/19.45/Sivas/22.00)

3- Türk futbolunda 2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi sona erecek.

4- Hentbolda Erkekler Süper Kupa Finali'nde cuma günü karşılaşacak 2021-2022 sezonu Erkekler Süper Lig şampiyonu Beşiktaş Yurtbay Seramik ile HDI Sigorta Türkiye Kupası şampiyonu Beykoz Belediyespor'un başantrenör ve birer oyuncusu THF Spor Salonu'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Ankara/15.30)

5- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo maçları sürüyor.

(New York)

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