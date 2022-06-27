GÜNDEM / 27 Haziran 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'yı kabul edecek, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul edecek.

(Ankara/14.00/15.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile baş başa görüşecek, ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek. Şentop, Küba Ulusal Meclisi Başkan Vekili Ana Maria Mari Machado ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/12.15/12.45/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Ocakları İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu'na katılacak, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(İstanbul/10.00/Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi ikinci gününde devam edecek.?

(Münih) (Fotoğraflı)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yaz Kur'an Kursları açılışını yapacak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Camisi ile Eskişehir İl Müftülüğü Hizmet Binası ve Kur'an Kursu'nun temel atma törenlerine katılacak.

(Manisa/10.00/Eskişehir/17.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.

Kadın Milli Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Erkek Milli Hentbol Takımı, B Grubu'nda ilk maçında Cezayir ile karşılaşacak.

(Oran/20.00/19.00) (Fotoğraflı)

2- Beşiktaş futbol takımı, yeni sezon hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- 2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman mücadelesi başlayacak. Şampiyonanın ilk gününde İzlanda-Avustralya, Letonya-Hollanda ve Meksika-Büyük Britanya karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/13.00/16.30/20.00) (Fotoğraflı)

5- Yelkende 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başlayacak.

(Bodrum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo 1. tur mücadelesi yapılacak.

(Londra) (Fotoğraflı)

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AA / Güncel