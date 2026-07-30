GÜNCELLEME 2 - Etimesgut Belediyesine yönelik "yolsuzluk" soruşturması

Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 52'si gözaltına alındı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı.

Bu kapsamda aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan Belediye Başkanı Beşikçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, belediye binasında arama yapılıyor.

Şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri de sürüyor.

Başsavcılıktan açıklama

Öte yandan, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Etimesgut Belediyesince yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belgeler düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin olarak imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizi kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ifade edildi.

Açıklamada, zanlıların yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Kaynak: AA