GÜNCELLEME 2 - Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kavşıt mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler 2 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 127 personel ile havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar gördü, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ekipler Kavşıt, Mutaflar, Dutluoluk ve Tatarmemişler mahallelerini kapsayan yangına müdahale etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Valisi Osman Varol ve Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Varol, sahada yoğun bir mücadelenin sürdüğünü söyledi.

Tüm kurum ve kuruluşların büyük bir özveriyle çalıştığını aktaran Varol, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 500 kişi yangını öncelikle kontrol altına almaya, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaya gayret ediyor. Özellikle gün boyu esen yoğun rüzgarın etkisiyle yangının alanı genişledi. Hem rüzgarın azalması hem de arkadaşlarımızın sahada aldığı tedbirlerle belirli noktalar dışında sakin görünüyor. Meteorolojiden aldığımız verilere göre sabaha hatta yarın öğlen saatlerine kadar rüzgarın hızı iyice düşecek."

Günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahalenin aynı şekilde yoğun olarak devam edeceğine dikkati çeken Varol, "Vatandaşlarımızla ilgili bütün tedbirleri aldık. Birtakım yerleşim yerlerimizi tedbiren tahliye ettik. Sahada büyük bir mücadele var." dedi.

Kaynak: AA