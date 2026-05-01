Afganistan’a Bir Günde Binin Üzerinde Aile Geri Döndü

KABİL, 1 Mayıs (Xinhua) - Afganistan'da komşu ülkelerden geri dönüşler sürerken, tek bir günde 1.000'den fazla Afgan aile ülkelerine geri döndü.

Afganistan'ın resmi Bakhtar Haber Ajansı'nın cuma günü aktardığına göre, İran ve Pakistan'dan farklı sınır kapıları üzerinden toplam 5.355 kişiden oluşan 1.015 aile Afganistan'a giriş yaptı.

Haberde, geri dönenlerin yeniden entegrasyonunu desteklemek ve varışta acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ailelerin kendi vilayetlerine ulaştırılması için düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

Yetkililer, ülkenin ciddi insani ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya olmaya devam ettiğini vurgulayarak, geri dönen göçmenlerin gerekli yardımı alabilmesi için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Xinhua