Haberler

Afganistan’a Bir Günde Binin Üzerinde Aile Geri Döndü

Afganistan’a Bir Günde Binin Üzerinde Aile Geri Döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afganistan'da komşu ülkelerden dönüşler devam ederken, bir günde 1.015 aile (5.355 kişi) İran ve Pakistan'dan giriş yaptı. Yetkililer, geri dönenlerin yeniden entegrasyonu ve acil ihtiyaçlarının karşılanması için koordinasyon çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

KABİL, 1 Mayıs (Xinhua) - Afganistan'da komşu ülkelerden geri dönüşler sürerken, tek bir günde 1.000'den fazla Afgan aile ülkelerine geri döndü.

Afganistan'ın resmi Bakhtar Haber Ajansı'nın cuma günü aktardığına göre, İran ve Pakistan'dan farklı sınır kapıları üzerinden toplam 5.355 kişiden oluşan 1.015 aile Afganistan'a giriş yaptı.

Haberde, geri dönenlerin yeniden entegrasyonunu desteklemek ve varışta acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ailelerin kendi vilayetlerine ulaştırılması için düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

Yetkililer, ülkenin ciddi insani ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya olmaya devam ettiğini vurgulayarak, geri dönen göçmenlerin gerekli yardımı alabilmesi için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Xinhua
İran'dan Körfez ülkelerine tehdit: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz

Tansiyon düşmüyor! İran'dan Körfez ülkelerine yeni tehdit

Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor

Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok

Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı

Herkesin telefonunda var! İşte o yeşil noktanın anlamı
Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı

Bir anda karşılarında görünce suratları bu hale geldi

Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Yıldız isim ameliyat olacak

Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Yıldız isim ameliyat olacak