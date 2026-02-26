Haberler

Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, görevine başladı

Güncelleme:
Valiler Kararnamesi ile Gümüşhane'ye atanan Vali Cevdet Atay, görevine başladı.

Valiler Kararnamesi ile Gümüşhane'ye atanan Vali Cevdet Atay, görevine başladı.

Valilik önünde protokol üyeleriyle tokalaşan Atay, tören mangasını selamladı.

Vali Atay, gazetecilere yaptığı açıklamada, görevi kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür etti.

Atay, Gümüşhane'nin daha iyi noktalara gelmesi, vatandaşların daha huzurlu ve refah içinde hayatlarını sürdürmesi için çalışacaklarını belirtti.

Gümüşhane Valisi Atay, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda il protokolüyle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
