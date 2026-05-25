Haberler

Gümüşhane'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Gümüşhane'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Çayırçukur köyü Çöplüce mevkisinde, Gürkan Ç'nin (33) kullandığı 28 ADZ 640 plakalı otomobil ile Hasan G. (26) yönetimindeki 61 ABM 978 plakalı kamyon çarpıştı.

Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Gürkan Ç. ile araçta bulunan Nurullah Ç. (20) ve Mülayim T. (20) sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sürücü ve Nurullah Ç'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak

İşte Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi! Özel'e bayram sonrası kötü haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Andrew Robertson'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber

Korkulan oldu!
Borussia Dortmund Salih Özcan'a veda etti

Milli yıldızımıza veda ettiler
Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den dev talip

Dünya devi Ferdi'ye talip!
Kılıçaroğlu Tunç Soyer'den de umduğu desteği alamadı

CHP'li eski başkan Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini ortaya koydu
Otomobil park halindeki araca çarptı: 4 yaralı

Araç hurdaya döndü, mucize yaşandı
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı

Görüştüğü golcünün ismini verdi! Taraftarlar sevinçten çıldıracak
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı

Lig bitti, soluğu orada aldılar