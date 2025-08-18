Gümüşhane'de Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, Fatih Mahallesi'nde çıkan orman yangınına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangının yayılmaması için çalışmalar sürüyor.
Gümüşgöze Beldesi Fatih Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, İlçe Özel İdaresi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangının geniş alana yayılmaması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, AA muhabirine, yangın ihbarı üzerine belediye ekiplerini olay yerine sevk ettiklerini, çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel