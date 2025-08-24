Gümüşhane'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Akbulak Yaylası mevkisindeki dağlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme, İlçe itfaiye, ilçe Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 10 dönümlük arazide etkili olan yangın, ekiplerce yapılan müdahaleyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara, AA muhabirine, yangın ihbarı üzerine olay yerine tüm ekiplerin sevk edildiğini söyledi.

Kara, yangının kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Yangının olduğu yere ulaşım yok. Ormanlık alana sınırı olan alana soğutma yapıyoruz. Akşam saatlerine kadar da soğutma işlemini tamamlamayı hedefliyoruz. Yangın 10 dönümlük alanda etkili oldu. Rüzgarın ters esmesi maalesef biraz olumsuz etki yarattı." diye konuştu.