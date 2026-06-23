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Gümüşhane'de ayı saldırısına uğrayan kadın yaralandı

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Gümüşhane merkeze bağlı Yukarı köyü mevkisinde mantar toplamak için araziye giden N.A. (45) isimli kadın, ayı saldırısına uğrayarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Gümüşhane'de mantar toplarken ayı saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

Merkeze bağlı Yukarı köyü mevkisinde arkadaşlarıyla mantar toplamak için araziye giden N.A. (45) ayı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.A, Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar
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