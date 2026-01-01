Gümüşhane'de 102 köy yolu kardan kapandı

GÜMÜŞHANE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 102 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte, günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar ve tipi nedeniyle Gümüşhane'de 102 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin 34 araç ve 67 personelin sahada görev yaptığı belirtildi.

DON VE BUZLANMA RİSKİ

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışının gece saatlerinden itibaren yoğunlaşmasının beklendiği, hava sıcaklığındaki düşüşe bağlı olarak don ve buzlanma riskinin arttığı ifade edildi. Karayolları 10'uncu Bölge Müdürlüğü, Gümüşhane Belediyesi, ilçe belediyeleri ile İl ve İlçe Özel İdare ekiplerinin şehir içi, şehirlerarası ve köy yollarında yol açma, temizlik ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilirken, merkez ve ilçelerde belediyelere bağlı mahallelerde kapalı yol ya da su kesintisinin bulunmadığı bildirildi.

Gümüşhane'yi çevre illere bağlayan tüm ana arterlerin ulaşıma açık olduğu açıklandı. Vauk, Pekün Dağı, Zigana, Ahmediye-Pöske, Köse Dağı, Tersun ve Çilhoroz geçitlerinde trafik akışının sağlandığı, Karayolları 101'inci Şube Şefliği'ne bağlı 34 araç ve 67 personelin sahada görev yaptığı kaydedildi.

HABER-KAMERA: Selda FIRAT/ GÜMÜŞHANE,