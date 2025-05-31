Gümüşhane'de İdare Mahkemesi Kurulmasına İlişkin Karar Resmi Gazete'de

(ANKARA) - Gümüşhane'de idare mahkemesi kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşleri alınarak Gümüşhane'de idare mahkemesi kurulmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Gümüşhane ilinde idare mahkemesi kurulmasına ve yargı çevresinin "Gümüşhane ve Bayburt illerinin mülki sınırları" olarak belirlenmesine karar verildi.