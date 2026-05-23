Gümüşhane'de gübre çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı
Gümüşhane'nin Aşağı Alıçlı köyünde gübre çukuruna düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Merkeze bağlı Aşağı Alıçlı köyünün Harmanlar mevkisinde, Hayati Murathan'a ait büyükbaş hayvan düştüğü gübre çukurunda mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bulunduğu yerden çıkardıkları hayvanı sahibine teslim etti.
Kaynak: AA / Sinan Uçar