Gümüşhane'de Dolu Yağışı: Gümüşgöze Beldesi Beyaza Büründü

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 20 dakika boyunca etkisini gösteren dolu yağışı nedeniyle Gümüşgöze beldesi beyaza bürünürken, dereler taştı ve ekili alanlar zarar gördü.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 20 dakika boyunca etkisini gösteren dolu yağışı nedeniyle Gümüşgöze beldesi beyaza bürünürken, dereler taştı ve ekili alanlar zarar gördü.

Kelkit'te öğleden sonra etkisini gösteren dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçenin Gümüşgöze beldesinde yaklaşık 20 dakika boyunca etkisini gösteren dolu yağışı nedeniyle, belde karla kaplanmış gibi beyaza büründü. Dolu yağışının etkisiyle taşan dereler nedeniyle yöre halkı ve hayvanlar zor anlar yaşarken, ekili alanlar ve seralar zarar gördü. - GÜMÜŞHANE