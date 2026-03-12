Gümüşhane'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Gümüşhane'de meydana gelen kazada, bir otomobil toprak birikintisine çarparak devrildi. Sürücü ve yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı.
Gümüşhane'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ö.A. (39) idaresindeki 29 AAK 655 plakalı otomobil, Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Elmalı Caddesi mevkiinde yolun sol tarafındaki toprak birikintisine çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki H.A. (70) ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sinan Uçar