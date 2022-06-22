Gümüşhane'de arazide Rus yapımı İHA bulundu Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde arazide Rus yapımı İHA bulundu. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde arazide Rus yapımı İHA bulundu. Alınan bilgiye göre, ilçenin Tilkicek köyü ile Kazıkbeli Yaylası arasındaki bölgede mantar toplayan vatandaşlar, yerde duran İHA'yı fark etti. İhbar üzerine olay yerine giden ve incelemede bulunan jandarma ekipleri, İHA'nın Rus yapımı, silahsız keşif amaçlı Orlan-10 modeli olduğunu belirledi. Araziye düşen İHA, incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. AA / Osman Yetim - Güncel Güncel Haberler

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