Gümüşhane'de araçların buzlu yolda kayması kameraya yansıdı
Gümüşhane'de bazı araçların buzlu yolda kayması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kentte son günlerde etkili olan kar yağışının ardından buzlanan yollar, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.
Çamlıca Mahallesi Sebahattin Aytaç Caddesi'ndeki yokuştan inen bazı otomobiller, buz tutan yolda kayarak savruldu.
Caddeden karşıya geçmeye çalışan bazı yayaların da kayarak düştükleri görüldü.
Sürücülerin ve yayaların yaşadığı zor anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel