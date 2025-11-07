Gümüşhacıköy Kaymakamı Güneş'ten ilkokula ziyaret

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş, Şehit Ümit Çoban İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Güneş, eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Güneş, öğrencilerin derslerine olan ilgisini memnuniyetle karşıladı.

Kaymakam Güneş, okulda eğitim ortamlarının iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların yerinde değerlendirildiğini belirterek, eğitime verilen önemin geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu söyledi