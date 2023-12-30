Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nde 3 Boyutlu Renkli Ultrason Cihazı Hizmete Alındı

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde 3 boyutlu renkli ultrason cihazı hizmete alındı.

Hastane başhekimi Uz. Dr. Mümin Sarıkulak, yaptığı açıklamada, ultrason cihazının hastanelerine kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Sarıkulak, "Hastanemizde artık 3 boyutlu ve renkli ultrason hizmeti verilmeye başlandı. Bu cihaz sayesinde gebelik takibi ve doğum, jinekoloji, genital estetik ve laparoskopik cerrahi gibi alanlarda daha doğru ve ayrıntılı teşhis koymak mümkün olacak." dedi.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Yunus Katırcı da yeni ultrason cihazının ilçe halkına önemli bir hizmet sunacağını dile getirerek, "Bu cihaz sayesinde hastalarımızı daha iyi değerlendirebilecek ve daha doğru teşhisler koyabileceğiz." diye konuştu.