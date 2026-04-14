Gümüşhacıköy'de soğuk hava ve donun tarıma etkisi inceleniyor
Gümüşhacıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kötü hava koşullarının tarım alanlarına etkilerini belirlemek için incelemelere başladı. Son günlerdeki soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek zararlar araştırılıyor.
Teknik personel tarafından yürütülen incelemede, son günlerde etkili olan soğuk hava, kar yağışı ve donun ekili ve dikili tarım arazilerinde oluşturduğu zarar tespit ediliyor.
Saha çalışmalarında özellikle hububat, meyve bahçeleri ve erken çiçeklenen ürünlerde meydana gelebilecek zararlar incelenirken, üreticilerle de görüşme gerçekleştiriliyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdür Celal Eker, yapılan tespitlerin ardından gerekli raporların hazırlanarak ilgili kurumlara iletileceğini belirtirken, çiftçilerin olası risklere karşı dikkatli olmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri gerektiğini kaydetti.