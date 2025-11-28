Haberler

Gümüşhacıköy'de Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Gümüşhacıköy'de Muhtarlar Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kasım ayı muhtarlar toplantısı, Kaymakam Büşra Güneş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda muhtarların vatandaşla devlet arasındaki rolü ve çeşitli talepler ele alındı.

Gümüşhacıköy ilçesinde Kasım ayı muhtarlar toplantısı, Kaymakam Büşra Güneş başkanlığında yapıldı.

Kaymakam Güneş, İlçe Kütüphanesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarların vatandaşla devlet arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü, sorunların yerinde tespiti ve çözümüne yönelik iş birliğinin önemli olduğunu belirtti.

Toplantıda, mahalle ve köy muhtarlarının talepleri, yürütülen kamu hizmetleri, kış aylarında alınacak tedbirler ile yatırım ve planlama konuları ele alındı.

Muhtarlar, kendi bölgelerindeki ihtiyaçlar, altyapı çalışmaları, sosyal yardım süreçleri ve kurumlarla ilgili taleplerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
Karadeniz'de neler oluyor? Bir tankerde patlama meydana geldi, diğeri saldırıya uğradı

Karadeniz'deki patlamanın ardından bir tankerde daha kırmızı alarm
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı

Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı

Dizilerin aranılan ismi ehliyetine el konulunca köprüden atladı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Fahriye Evcen, gösterdiği fotoğrafla hayranlarını mest etti

Fahriye Evcen, gösterdiği fotoğrafla hayranlarını mest etti
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
İrem Derici bildiğiniz gibi! İfade vermeye giderken söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü

Adliyede söyledikleriyle, güvenliği de güldürdü
Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı

Genç psikoloğun gittiği matbaa dükkanından cansız bedeni çıktı
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
Arkadaşını öldürdü, sevgilisini yaralayıp 21 gün cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Sevgilisine yaralı halde 21 gün tecavüz eden sanığa istenen ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.