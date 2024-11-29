Gümüşhacıköy'de Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı Yapıldı
Gümüşhacıköy ilçesinde Kaymakam Büşra Güneş başkanlığında düzenlenen toplantıda encümen üye seçimleri gerçekleştirildi. Çetmi ve Saraycık köyü muhtarları encümen üyeliğine seçildi.
Gümüşhacıköy ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı.
Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş başkanlığında Halk Kütüphanesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, encümen üye seçimi yapıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantı gündemindeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıya Kaymakam Güneş'in yanı sıra birlik müdürü İbrahim Kaya, İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarlar katıldı.
Birliğin encümen üyeliklerine ise Çetmi Köyü Muhtarı Müslüm Yüksel ve Saraycık Köyü Muhtarı Hasan Gökkol seçildi.