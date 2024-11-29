Üye Girişi
Haberler
Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Terörden ceza alan Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir, görevden uzaklaştırıldı

 Van'da kayyum protestosu: Belediye binası önünde toplandılar

Van'da kayyum protestosu

 Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası

'Rejim askerlerinin iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi

Sınırın sıfır noktasındaki savaşla ilgili Türkiye'den dikkat çeken açıklama

Gümüşhacıköy'de Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı Yapıldı

Gümüşhacıköy'de Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhacıköy ilçesinde Kaymakam Büşra Güneş başkanlığında düzenlenen toplantıda encümen üye seçimleri gerçekleştirildi. Çetmi ve Saraycık köyü muhtarları encümen üyeliğine seçildi.

Gümüşhacıköy ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş başkanlığında Halk Kütüphanesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, encümen üye seçimi yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantı gündemindeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıya Kaymakam Güneş'in yanı sıra birlik müdürü İbrahim Kaya, İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Birliğin encümen üyeliklerine ise Çetmi Köyü Muhtarı Müslüm Yüksel ve Saraycık Köyü Muhtarı Hasan Gökkol seçildi.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
img

O sözlerine açıklık getirdi
img

Kız meselesinden çıkan kavga 3 genci hayattan kopardı
img

Yarın sabah ülkeye giriş yapacak tüm Türkiye bu kokuyu hissedecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gözde Atasoy kimdir? Gözde Atasoy görevi, mesleği ne? Harun Arslanargun kimdir? Harun Arslanargun hayatı ve biyografisi! Bahçesaray Belediyesi'ne neden kayyım atandı? Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır kimdir? Kocaelispor Adanaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kocaelispor Adanaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum mı atandı? Galatasaray Eyüpspor muhtemel 11'ler açıklandı mı? Antalyaspor Sivasspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Antalyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İstifa eden memurlar memuriyete geri dönebilecek mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.