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Gümüşhacıköy'de kanola üretimi yapılacak

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Gümüşhacıköy'de çiftçilere alternatif ürün sunulması amacıyla kanola üretimi yapılması planlanıyor.

Gümüşhacıköy'de çiftçilere alternatif ürün sunulması amacıyla kanola üretimi yapılması planlanıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Celal Eker, Ziraat Odası Başkanı Sadık Çolak ve ziraat mühendisi Hüseyin Yorulmaz, kanola üretimi hakkında çiftçilere bilgi verdi.

Yorulmaz, kanolanın önemli bir yağ bitkisi olduğunu, sulu ve susuz alanlarda yetiştirilebildiğini belirterek, ürünün arıcılık açısından da fayda sağladığını söyledi.

Kanolanın çiftçilere alternatif gelir kaynağı oluşturabileceğini vurgulayan Yorulmaz, 2026 üretim yılında dekara 465 lira temel destek verildiğini kaydetti.

Çolak da ilçede yapılacak ilk ekimin ardından elde edilecek sonuçlara göre kanola üretiminin yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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